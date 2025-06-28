28 июня 2025, 14:46
Общество

Туалеты в изобилии и вкусная еда - Петрозаводск отмечает День города

На набережной для пиршества места хватит всем
хот-доги
фото «Петрозаводск говорит»

В центре Петрозаводска сегодня все смогут найти развлечения себе по душе и размеру своего кошелька. Ярмарки, концерты, певческий праздник, исторические зарисовки, яхты и многое другое.

ярмарка сувениров

Подумали в этот раз организаторы и об удобствах.

уличный туалет

Туалетов, как говорят отдыхающие, в отличие от прошлых лет в изобилии, можно и руки помыть.

туалет на набережной

Голодным в праздник тоже никто не останется. Столы вдоль Онежского озера расставлены, места много. Гостям остается лишь выбрать угощение на свой вкус. Повара карельских ресторанов постарались удивить.

гастрофестиваль

Тут и калитки, хот-доги, булочки, свиной шашлык, курица в лаваше, мясо, гречка, чай с костра, соки, безалкогольный глинтвейн, можно просто взять стаканчик кваса.

меню

меню

Цены более чем демократичные.

квас

А мясо, как передают нам, пальчики оближешь: «Суперское».

шашлык

В рамках гастрономического фестиваля для гостей собираются сварить в огромном чане щи на 1000 порций. Для угощения повара возьмут 25 кг капусты, 13 кг лука, 12 кг моркови, 30 кг картошки, 30 кг говядины, 3 литра растительного масла, 10 кг томатной пасты, 4 кеги по 18 литров воды. Праздник продлится до вечера (0+). Программу мероприятий можно посмотреть здесь. © «Петрозаводск говорит»

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