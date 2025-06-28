Глава Карелии вручил госнаграды коллективам лучших предприятий

Коллективам лучших предприятий и учреждений республики вручили награды.

За высокие достижения в развитии сельского хозяйства и вклад в развитие экономики региона медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» награжден коллектив АО «Племенное хозяйство «Ильинское» Олонецкого района. Это самое крупное и одно из старейших предприятий региона – оно ведет свою историю с 1932 года.

«Ильинское» специализируется на разведении крупного рогатого скота айширского породы и производстве молока – это 35 % от общего объема в республике. Благодаря профессионализму трудового коллектива объемы производства продолжают расти. Племенная работа предприятия отмечена наградами на федеральном уровне. С этого года на площадке в Тулоксе, где проводится реконструкция фермы, начнут разводить куйбышевскую породу овец.

«Олонецкая равнина – это земля, где сохраняются и приумножаются наши традиции. Низкий поклон нашим труженикам! Очень важно, что совхоз продолжает жить, развиваться и радовать нас своими успехами»,

– подчеркнул глава Карелии Артур Парфенчиков.

За высокие достижения в области сохранения, развития и популяризации исторического и культурного наследия медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» отмечен коллектив государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи».

В числе наиболее крупных проектов, которые реализует учреждение, – создание всероссийского центра сохранения деревянного зодчества им. В.С. Рахманинова, на базе которого проходят обучение студенты профильных вузов и реставраторы, выставочного комплекса Детского музейного центра, развитие туристической инфраструктуры музея-заповедника, реставрация объектов культурного наследия, просветительская деятельность и многое другое.

«Кижи» – это не только жемчужина Карелии и России, но и всего мира! Огромное спасибо за работу коллективу учреждения – сюда хочется возвращаться снова и снова! – отметил Артур Парфенчиков. – Это важнейший центр культуры Карелии. Фестивали, которые здесь, проводятся, и многие другие мероприятия – все это помогает сохранять наши лучшие традиции».