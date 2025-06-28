28 июня 2025, 15:38
Соцсети

Петрозаводчане недовольны, что их заставляют ходить в День города

Выход из парка культуры и отдыха перекрыли, а людям не давали пройти
закрытый выход
фото паблик «Подслушано в Птз»

Если с уличными туалетами на Онежской набережной в этом году, как говорят, все хорошо, то вот организация проходов-выходов хромает.

Неприятным сюрпризом для горожан стал закрытый в День города вход-выход из парка культуры и отдыха.

Путь преграждает металлический заборчик и человек в форме. Людей, которые прошли по набережной и поднялись по тропинкам городского парка, чтобы выйти на площадь Кирова, разворачивают в обратную сторону.

При этом, как говорят в сообществе «Подслушано в Птз», о том, что вход-выход из парка закрыт не было никаких предупреждающих знаков. Петрозаводчане назвали это издевательством и безобразием.

«Безобразие в парке, просто издевательство над пожилыми и детьми: выход из парка закрыт, люди идут большие расстояния, а потом их разворачивают, чтоб шли через рамки, ближайшие из которых у «Фрегата», это огромные расстояния. Никаких предупреждающих об этом издевательстве знаков нет», - возмущенно пишут в паблике. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
день города
парк культуры и отдыха
Онежская набережная
организация
Петрозаводск