29 июня 2025, 01:52
Мужчина погиб в аварии на дороге Шуйская-Гирвас
«Опель Астра» опрокинулся в Кондопожском районе. Водитель госпитализирован, пассажир не выжил
фото пресс-службы Госавтоинспекции РК
Автомобиль «Опель Астра» превратился в груду железа после столкновения с деревом на дороге Шуйская-Гирвас. В аварии один человек не выжил.
Сигнал о ДТП поступил кондопожской полиции 28 июня в 14:15.
По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 73-летний водитель автомобиля съехал в кювет и врезался в дерево, а затем опрокинулся на крышу.
Водителя доставили в больницу. Пассажир иномарки погиб на месте. Погибшему было 47 лет. Обстоятельства трагедии устанавливают. Известно, что легковой автомобиль двигался в сторону Гирваса. © «Петрозаводск говорит»