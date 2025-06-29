Мужчина погиб в аварии на дороге Шуйская-Гирвас

Автомобиль «Опель Астра» превратился в груду железа после столкновения с деревом на дороге Шуйская-Гирвас. В аварии один человек не выжил.

Сигнал о ДТП поступил кондопожской полиции 28 июня в 14:15.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 73-летний водитель автомобиля съехал в кювет и врезался в дерево, а затем опрокинулся на крышу.

Водителя доставили в больницу. Пассажир иномарки погиб на месте. Погибшему было 47 лет. Обстоятельства трагедии устанавливают. Известно, что легковой автомобиль двигался в сторону Гирваса. © «Петрозаводск говорит»