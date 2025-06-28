В МВД Карелии разъяснили, какое наказание грозит дропперам

Дропперов будут наказывать строго. В карельском МВД разъяснили нюансы законодательства.

Дропперы – это те, кто помогает жуликам выводить и обналичивать деньги. Дропперы играют роль посредников, как правило, за вознаграждение они выполняют поручения по «отмыванию» денег.

Например, дроппер при поступлении денег ему на банковскую карту должен или обналичить деньги или передать другому участнику цепочки, либо перевести на другой счет, либо обменять на криптовалюту. Эти действия попадают под уголовную статью.

«Федеральным законом от 24.06.2025 № 176-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации» введена уголовная ответственность за дропперство – передачу банковских карт и данных к ним третьим лицам с целью совершения противоправных операций»,

- сообщили в МВД Карелии.

Уголовную ответственность несут лица, которые передали свою банковскую карту или доступ к ней другому лицу из корыстных побуждений для совершения противоправных операций.

Максимальное наказание составит до 6 лет лишения свободы. Наказать смогут и подростков.

«Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста»,

- добавили правоохранители.

По статистике, дропперами выступают молодые люди, в том числе подростки. Следователям не трудно установить карту и владельца, задействованных в преступной схеме мошенников.

Взрослых призвали разговаривать с подростками и разъяснить последствия незаконных действий. © «Петрозаводск говорит»