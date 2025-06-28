28 июня 2025, 17:31
Модный разговор

Назван самый модный цвет и принт в мужском гардеробе

Стилист Рогов поделился модными наблюдениями
молодой мужчина
фото freepik/ drobotdean

Телеведущий и стилист Александр Рогов продолжает делиться наблюдениями в мире моды в своем телеграм-канале. В этот раз он назвал последние тенденции в мире моды для мужчин. Выводы он сделал, наблюдая за манекенщиками и брендами.

По словам Рогова, самым популярными принтом лета является полоска, а цветом – авокадно-лаймовый микс.

мода

Любопытно, но мужчин предлагают наряжать в пижамы. При этом в моде короткие шорты, а самым модным аксессуаром стилист назвал галстук. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
стилист
Александр Рогов
мир моды
мода
галстук