Назван самый модный цвет и принт в мужском гардеробе

Телеведущий и стилист Александр Рогов продолжает делиться наблюдениями в мире моды в своем телеграм-канале. В этот раз он назвал последние тенденции в мире моды для мужчин. Выводы он сделал, наблюдая за манекенщиками и брендами.

По словам Рогова, самым популярными принтом лета является полоска, а цветом – авокадно-лаймовый микс.

Любопытно, но мужчин предлагают наряжать в пижамы. При этом в моде короткие шорты, а самым модным аксессуаром стилист назвал галстук. © «Петрозаводск говорит»