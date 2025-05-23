Стиль бохо и вязаные вещи в дырочку будут в моде этим летом

Какие вещи будут в моде этим летом, россиянкам рассказала стилист Ольга Ким.

Украшения из керамики и металла на шнурке, одежда в стиле бохо, вязаные вещи в дырочку будут в тренде, сообщает «Газета.Ru».

Стиль бохо выделяется многослойностью, богатством текстур, цветов, аксессуаров и декоративных элементов. По мнению эксперта, красиво будут смотреться ярусные юбки, жилеты и аксессуары из замши.

Что касается цветов, то в моде этим летом сливочно-желтый, фисташковый и темно-коричневый цвета, сиреневый и красный, а также оттенок сливочного масла. © «Петрозаводск говорит»