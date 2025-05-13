Россиянкам назвали самое модное украшение

Модницам на заметку. На пике популярности сейчас массивные браслеты из акрила. Их можно носить отдельно, а можно сочетать с крупными металлическими браслетами. Такой совет в своем телеграм-канале дал ведущий модного шоу на Первом канале Александр Рогов.

Массивные акриловые украшения будут в моде и летом. Носить их можно поверх рукавов блузок и платьев. По мнению стилиста, смотреться такой аксессуар будет очень эффектно.

Ранее стилист назвал очки авиаторы самыми модными этим летом и дал совет, как носить леопардовый принт. © «Петрозаводск говорит»