Стилист Александр Рогов назвал самые модные очки этого лета

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самые модные очки лета 2025. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Модная Заметка. Очки в форме авиаторов (каплевидные) - самые модные очки этого лета. Берите на вооружение!» -

- заявил Рогов.

Очки «Авиатор», также известные как «капельки», получили свое название от модели солнцезащитных очков, созданных фирмой Bausch & Lomb под брендом Ray-Ban. Очки повторяют анатомическую форму глазницы черепа и никогда не закрывают полностью брови. Эта форма очков на протяжении десятилетий периодически возвращается в моду. © «Петрозаводск говорит»