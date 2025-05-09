09 мая 2025, 15:35
Стилист дал совет, как носить леопардовый принт
Александр Рогов предложил сочетать узоры разного размера и даже цветов в одном образе
фото freepik.com/ haritanita
Несколько советов по сочетанию леопардового рисунка россиянкам дал стилист Александр Рогов.
Ведущий модного шоу на Первом канале рекомендует носить леопардовый принт разного размер – один узор крупнее, другой мельче. Также он предлагает сочетать разные оттенки и цвета леопарда.
«Разделите» и нейтрализуйте принты приглушенными спокойными цветами (черным, серым, бежевым) или же наоборот усильте эффект яркими акцентами или цветом!» - дает совет стилист в своем телеграм-канале. © «Петрозаводск говорит»