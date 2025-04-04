04 апреля 2025, 21:55
Стилист назвал главный цвет весны в одежде
Новый тренд уже просматривается в коллекциях модельеров мира
Фото: Marymarkevich / Freepik
Стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале задал главный цветовой тренд наступившей весны.
Он призвал дам обратить внимание на оттенки шоколада в одежде и аксессуарах.
«Монохром в коричневых оттенках»,
— написал Рогов.
По словам Рогова, этот тренд уже просматривается в коллекциях Loro Piana, Todd Snyder, Hermes, Kiko Kostadinov, Amiri и Louis Vuitton.