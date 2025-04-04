Стилист назвал главный цвет весны в одежде

Стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале задал главный цветовой тренд наступившей весны.

Он призвал дам обратить внимание на оттенки шоколада в одежде и аксессуарах.

«Монохром в коричневых оттенках»,

— написал Рогов.

По словам Рогова, этот тренд уже просматривается в коллекциях Loro Piana, Todd Snyder, Hermes, Kiko Kostadinov, Amiri и Louis Vuitton.