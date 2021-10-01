01 октября 2021, 16:33
Цены на молоко в Карелии ниже, чем в среднем на Северо-Западе
Росстат подсчитал, сколько стоило питьевое молоко в сентябре
По данным Росстата, средняя стоимость одного литра питьевого цельного пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности в Карелии ниже, чем во многих регионах Северо-Запада. Согласно официальной статистике, на 27 сентября она составила 60, 64 р.
При этом, в Мурманской области цена одного литра молока равна 71, 58 р., в Санкт-Петербурге – 71, 55 р, в Новгородской области – 64, 5 р, а в республике Коми – 99, 5 р.
При этом, средняя цена одного литра питьевого цельного пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности в Северо-Западном Федеральном округе – более 62 рублей.
Наблюдение за уровнем цен на товары и услуги осуществляется в рамках еженедельного мониторинга цен по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Петрозаводск, Костомукша, Сегежа.