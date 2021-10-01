Эксперт рассказала, как можно сдержать рост цен на молоко

Ситуацию с повышение закупочных цен крупнейшими карельскими производителями молока – хозяйствами «Ильинское» и «Мегрега» прокомментировала Председатель Совета — директор Молочного союза России Людмила Маницкая. По ее словам, причин роста цен несколько. Во-первых, производители пытаются таким образом отбить собственные траты - подорожание кормов, бензина и электричества. Во-вторых, играет роль баланс спроса и предложения.

«По цепочке, переработчиков тоже можно понять: они также заложат удорожание сырья в стоимость готовой продукции. Однако отыграть рост затрат повышением розничных цен полностью невозможно, так как потребительский спрос и покупательная способность сейчас очень ограничены»

— цитирует директора Молочного союза России «Республика».

Сдержать рост цен возможно было бы за счет увеличения объемов производства, считает Маницкая, а остальное отрегулирует сам рынок. И он же в конечном счете определит, что работает эффективнее: агропромышленные формирования полного цикла (со своими стадами) или финансово независимые друг от друга предприятия смежных отраслей.

Но, если говорить о ценах для потребителя, то нельзя упускать из виду наценку розничных сетей, которая сейчас достигает от 50 до 150%.

«Мы, опираясь на многочисленные обращения, вышли в ФАС и правительство с предложением провести проверку цен на молочную продукцию в магазинах торговых сетей, величины и обоснованности торговых наценок»

- говорит Людмила Маницкая.

В ФАС обещали использовать эту информацию при мониторинге цен на продовольственные товары в розничных сетях.

Вопрос с поставками молока на перерабатывающие предприятия «Славмо» и ОМК возник несколько дней назад, после того как племхозяйство «Ильинское» и племсовхоз «Мегрега» не смогли договориться о закупочных ценах с переработчиками. Руководитель племсовхоза «Мегрега» Казимир Тагиров отметил, что повышение цены на молоко – вынужденная мера из-за роста стоимости топлива и комбикормов. Его поддержала директор «Ильинского» Антонина Жеребцова. По ее словам, без повышения цен возникнет вопрос о жизни предприятия.