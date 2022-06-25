25 июня 2022, 11:02
Цены на газ вырастут с 1 июля в России
Для промышленных потребителей газ станет дороже на 5%, для населения – на 3%
Цена на газ для промышленности вырастет на 5 процентов. Это произойдет с 1 июля, пишет «Лента» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.
Самая низкая оптовая цена на голубое топливо «Газпрома» установлена для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа - 2,907 тысячи рублей за кубический метр. Самая высокая - для регионов Кавказа - 5,413 тысячи рублей за кубометр.
Для Москвы цена установлена в размере 5,303 тысячи рублей, для Петербурга - 5,115 тысячи рублей.
Также проиндексированы цены на газ для населения ниже инфляции - на 3%. (фото unsplash.com, Sugarman Joe)