Цены на газ вырастут с 1 июля в России

Цена на газ для промышленности вырастет на 5 процентов. Это произойдет с 1 июля, пишет «Лента» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

Самая низкая оптовая цена на голубое топливо «Газпрома» установлена для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа - 2,907 тысячи рублей за кубический метр. Самая высокая - для регионов Кавказа - 5,413 тысячи рублей за кубометр.

Для Москвы цена установлена в размере 5,303 тысячи рублей, для Петербурга - 5,115 тысячи рублей.

Также проиндексированы цены на газ для населения ниже инфляции - на 3%. (фото unsplash.com, Sugarman Joe)