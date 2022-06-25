Эксперт предупредил россиян с долгами за ЖКХ о проблемах

Россиян с долгами по коммуналке предупредили о возможных проблемах. По словам операционного директора управляющей компании (УК) «ПИК-Кофморт» Ильи Розанова, управляющие компании подают в суд на должников через три-шесть месяцев и готовы судиться из-за сумм даже в несколько тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что для взыскания долга, компания звонит должнику, присылает обращения, а затем обращается в суд.

Если иск будет удовлетворен и в наличии будет исполнительный лист, то с должника начнут автоматически списывать задолженность со счетов и могут арестовать имущество, также он не сможет выехать за границу.

Со слов Розанова, с 20 июня процедура ускорилась со вступлением поправок в закон «Об исполнительном производстве». Теперь производства по долгам за ЖКХ открываются автоматически с помощью специальной информационной системы без участия пристава.

Также управляющие компании могут привлекать сторонние организации (коллекторов) для взыскания задолженности, сказал эксперт. Также они могут передавать сведения о задолженности в бюро кредитных историй, так что у должника в дальнейшем могут возникнуть проблемы с получением кредита.

Ранее стало известно, что жители Карелии задолжали по платежам за ЖКХ почти два миллиарда рублей. (фото unsplash.com, Alexander Trukhin)