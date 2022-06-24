Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков

В Сбербанке уже с 1 июля начнет действовать комиссия за переводы в другие банки. Она составит 1,25 процента, сообщили в кредитной организации.

Речь идет не только о картах других банков, но и о микрофинансовых организациях, комиссию возьмут за переводы через их сайты и приложения.

- Начиная с 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей,

- сказано в сообщении Сбера.

Если счет в валюте, сумму операции пересчитают по курсу банка в валюту счета. Минимальная комиссия составит один доллар или один евро, максимальная - три доллара или три евро.

Бесплатными останутся переводы клиентам Сбербанка на сумму до 50 тысяч рублей в месяц через приложения банка, а также переводы до 100 тысяч рублей в месяц клиентам других организаций через Систему быстрых платежей. // Фото: pxhere.com