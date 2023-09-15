Цены на бензин в Карелии шокируют

На АЗС в Пряже 92-й бензин стоит 63,9 рубля, 95-й — 65,9. Стоимость дизеля достигла 75,9 рубля.

«При каждой поездке в город я заправляю бак под завязку. Так хоть немного получается сэкономить. Вообще не понимаю, почему такая разница цен получается? Мы что, на другой планете живем?»

— возмущается водитель «Жигулей».

К примеру, на одной из АЗС города Петрозаводска стоимость топлива оказалась заметно ниже, чем в Пряжинском районе. Разница того или иного бензина за 1 литр составила около 10 рублей.

Жителям Пряжинского района предлагают покупать топливо по заоблачным ценам. // Фото Алина Гапеева