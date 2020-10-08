Центру канистерапии стало нечем платить по счетам за ЖКХ

Единственный в Карелии центр социальной работы и канистерапии «Открытые сердца» оказался в затруднительном положении. Организации стало нечем платить по счетам за коммунальные платежи и аренду. Информация о сборе средств на оплату долга за коммунальные услуги появилась в группе центра в социальной сети.

«Нам удалось закрыть долг за тепло с прошлого отопительного сезона в размере 24 000 рублей. Частично погасили долг за электричество, осталось оплатить 2 500 рублей. За обслуживание оплатили 12 000 рублей, осталось оплатить около 17 000 рублей и за аренду 11 000 рублей. Общая сумма - около 28 000 рублей»,

- говорится в сообществе.

В центре канистерапии в Петрозаводске занимаются реабилитацией пациентов с ограниченными возможностями. Центр, где главными лекарями являются собаки, открыли в январе 2018 года на средства президентского гранта.

Как можно помочь центру канистерапии финансово, подробно указано в группе организации.