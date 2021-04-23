Центробанк заметно повысил ключевую ставку

Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта - до 5,0%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее в этом году ЦБ уже повышал ставку на 0,25% - это произошло в феврале. Как пишет РИА Новости, эксперты предполагали, что регулятор на сегодняшнем заседании поднимет ключевую ставку, но считали, за повышение вновь составит 0,25%.

Специалисты выразили мнение, что ужесточение денежно-кредитной политики связано с ростом геополитической напряженности и нестабильной ситуацией с инфляцией. Фото ecrypto.ru