Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5 процента - сразу на 0,5 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Свое решение ЦБ объяснил более быстрым по сравнению с ожиданиями и прогнозами восстановлением мировой и российской экономики, а также ростом инфляции. «Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», - отмечается в релизе.

По оценке регулятора, высокие темпы роста цен свидетельствуют об устойчивом росте внутреннего спроса, который «опережает возможности расширения предложения по широкому кругу отраслей». Компании в таких условиях переносят возросшие издержки на покупателей.

При этом ЦБ отмечает, что денежно-кредитная политика по-прежнему остается мягкой - с учетом нынешних реалий, а кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет. Фото natpress.net