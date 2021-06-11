11 июня 2021, 13:43
Сборная России потеряла игрока из-за коронавируса в день старта Евро
Андрей Мостовой заменен в составе национальной команды на Романа Евгеньева
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой не сыграет на Евро-2020. Накануне футболист сдал подозрительный тест на коронавирус.
Тренерский штаб национальной команды принял решение исключить Мостового из заявки на турнир. Его место занял защитник Роман Евгеньев, сообщает пресс-служба сборной России.
Евро-2020 стартует сегодня. В 22:00 по московскому времени в Риме начнется матч между сборными Турции и Италии.
Российская команда проведет свою первую игру завтра, 12 июня. В Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова сразятся с Бельгией. Фото metaratings.ru