Центр Петрозаводска на время превратится в пешеходную зону

Ограничения для автомобилистов установят на время творческого марафона 8 июня. Об этом заранее оповестили в мэрии карельской столицы. Будет организована пешеходная зона.

С 08:00 до 18:00 будет запрещено заезжать на площадь Кирова с улицы Правды и проспекта Карла Маркса.

Кроме того движение будет ограничено на участке проспекта Карла Маркса от Пушкинской улицы до Куйбышева.

Автомобилистов просят внимательно смотреть на дорожные знаки. // фото «Петрозаводск говорит»/ пресс-центр адмнистрации