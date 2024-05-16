16 мая 2024, 13:39
Центр Петрозаводска на время превратится в пешеходную зону
Водителей предупредили об ограничениях в июне
Ограничения для автомобилистов установят на время творческого марафона 8 июня. Об этом заранее оповестили в мэрии карельской столицы. Будет организована пешеходная зона.
С 08:00 до 18:00 будет запрещено заезжать на площадь Кирова с улицы Правды и проспекта Карла Маркса.
Кроме того движение будет ограничено на участке проспекта Карла Маркса от Пушкинской улицы до Куйбышева.
Автомобилистов просят внимательно смотреть на дорожные знаки. // фото «Петрозаводск говорит»/ пресс-центр адмнистрации