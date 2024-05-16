Размытую дорогу на севере Карелии засыпали песком

Дорожники отчитались, что проезд снова возможен на 57-м км автодороги «Тунгозеро-Калевала».

15 мая стало известно, что дорогу в Калевальском районе размыло, а проезд невозможен. Сегодня дорогу засыпали песком и укатали тяжелой техникой.

Другой проблемный участок, на 18-м км, еще восстанавливают. Также проблема с талой водой возникла на двух дорогах Лоухского района. // фото Управтодор РК