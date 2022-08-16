ЦБ назвал факторы, влияющие на динамику цен в Карелии

Годовая инфляция в Карелии продолжает замедляться. В июле годовой темп роста цен снизился до 16 % после 18 % в июне, отметили в отделении Нацбанка по РК.

На динамику цен повлияли расширение предложения и снижение потребительского спроса. Подешевели капуста, бананы и виноград. Замедлился рост цен на картофель, чеснок, яблоки, груши и цитрусовые.

Предоставление сельхозпроизводителям льготных кредитов на закупку зерна и кормовых добавок, сокращение их издержек способствовало меньшим темпам роста цен на мясо птицы, мясные полуфабрикаты и колбасу. По схожим причинам замедлился по сравнению с июлем прошлого года рост цен на молочку, сливочное масло, сыр и яйца. Снижение спроса на сахар замедлило рост цены на продукт. Производители кондитерских изделий снизили издержки, в результате темпы прироста цен на продукцию замедлились.

Среди непродовольственных товаров в июле также наблюдалось снижение темпов роста цен. После весеннего всплеска спрос на легковые автомобили, бытовую технику, смартфоны снизился, цены в годовом выражении росли медленнее.

В условиях ограничения экспорта, снижения потребительской активности расширилось предложение пиломатериалов, что привело к снижению годовых темпов роста цен на продукцию. (фото unsplash.com, Peter Bond)