Бывший вратарь «СКА-Карелия» оформил первый сухой матч в НХЛ

Российский голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хоккеистов из Нью-Йорка. В составе победителей шайбы забрасывали российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Для Игоря Шестеркина этот шат-аут стал первым за его карьеру в Национальной хоккейной лиге. Всего он провел в лиге 36 матчей. В минувшей игре Шестеркин отразил 27 бросков по своим воротам.

Шестеркин стал 13-м российским вратарем, которому удалось сыграть на ноль в сильнейшей лиге мира. Напомним, что в 2014 году Игорь выступал за клуб из Кондопоги «СКА-Карелия». Команда в то время играла в ВХЛ.