На стадионе «Юность» в Петрозаводске снимают старое покрытие

На стадионе «Юность» в Петрозаводске начались работы по благоустройству. Стартовал процесс демонтажа сторого покрытия, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» в этом году на стадионе «Юность» будет уложено современное искусственное покрытие для футбольного поля. Также обновятся легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, появятся новые ограждения.

На обновленном спортивном объекте можно будет проводить крупные соревнования, в том числе и всероссийские.

Работы на стадионе должны завершиться к 20 сентября. Фото источника