8 мая жителей Карелии приглашают на весенний полумарафон «Белые мосты»

8 мая в Питкярантском районе, на территории памятника природы «Белые мосты», проводится весенний полумарафон, сообщает министерство образования и спорта Республики Карелия.

Спортивный праздник посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы подготовили для любителей бега дистанции 500 метров, 1 , 2 , 3, 5, 10 и 21,1 километров.

Регистрация на полумарафон доступна по ссылке.

Следить за информацией можно в официальной группе мероприятия.

Фото из группы ФОК - Белые мосты