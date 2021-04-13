13 апреля 2021, 22:08
8 мая жителей Карелии приглашают на весенний полумарафон «Белые мосты»
Организаторы подготовили для любителей бега различные дистанции
8 мая в Питкярантском районе, на территории памятника природы «Белые мосты», проводится весенний полумарафон, сообщает министерство образования и спорта Республики Карелия.
Спортивный праздник посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы подготовили для любителей бега дистанции 500 метров, 1 , 2 , 3, 5, 10 и 21,1 километров.
Регистрация на полумарафон доступна по ссылке.
Следить за информацией можно в официальной группе мероприятия.
Фото из группы ФОК - Белые мосты