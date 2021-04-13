ФОК в Медвежьегорске обещают достроить к середине ноября

Физкультурно-оздоровительный центр в Медвежьегорске собираются достроить к середине ноября. Об этом на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии рассказал заместитель министра строительства республики Виталий Сергеев.

Как сообщил Виталий Сергеев, объект находится в высокой степени готовности, он подсоединен к инженерным сетям. В ближайшие дни начнется конкурсная процедура. По планам, завершить строительство объекта должны к середине ноября. Критерии в части допуска организаций ужесточены, чтобы отсечь недобросовестных подрядчиков. Сам ФОК сейчас находится под охраной, уточнил чиновник.

Напомним, строительство комплекса идет с 2018 года. Контракт был разорван уже с двумя подрядчиками. На достройку объекта в 2021 году было выделено 50 миллионов рублей (неосвоенные ассигнования ранее уходили в федеральную казну). // Фото: ИА "Республика"