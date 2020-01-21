Бузова набрала рекордное для России количество подписчиков в Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова выбилась в лидеры по количеству подписчиков в Instagram среди российских селебрити. Звезда «Дома-2» набрала уже 19,1 миллиона фолловеров, опередив представителей шоу-бизнеса, спорта, Интернета и других сфер, сообщает «Свободная пресса».

При этом, немаловажным является тот факт, что страница Бузовой в Instagram закрыта, чтобы ее просматривать необходимо оформить подписку.

В рейтинге самых популярных пользователей Instagram за Бузовой следует российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (18,4 миллиона подписчиков), рэпер Тимати (14,5 миллиона) и блогер Настя Ивлеева (14 миллионов).