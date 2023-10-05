Бутылку с горючим бросили во двор жительницы Карелии, начался пожар

В среду в 22 часа 16 минут на пульт Единой службы спасения поселка Лоухи поступило сообщение о пожаре возле жилого дома на улице Советской. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда через три минуты поселковые пожарные прибыли к месту вызова, огонь был уже потушен и помощь профессионалов не потребовалась. В результате пожара в огороде огнем был поврежден мусор на незначительной территории.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в этот вечер хозяйка за окном увидела всполохи огня. Выскочив во двор, она не растерялась и быстро забросала огонь песком, который был на огороде.

По предварительному мнению специалистов, возгорание во дворе произошло из-за брошенной бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Сейчас по этому загадочному пожару проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит выяснить обстоятельства дела. // Фото: freepik.com / Ilovehz