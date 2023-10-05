05 октября 2023, 07:45
Происшествия

Автомобиль вспыхнул на ходу на Лососинском шоссе

Пожарные помогли водителю потушить машину, загоревшуюся в Прионежском районе

В среду в 15 часов на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в Прионежском районе на восьмом километре Лососинского шоссе горит автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарный расчет из Петрозаводска прибыл к месту вызова, водитель «Газели» уже практически справился с возгоранием в автомобиле. В результате пожара в «Газели» огнем был поврежден салон на площади один квадратный метр.

По предварительным данным специалистов, транспортное средство загорелось на ходу из-за аварийного режима работы электрооборудования. Сейчас по данному пожару проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla

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Метки: 
Прионежский район
Лососинское шоссе
пожар
МЧС
автомобиль
новости петрозаводска