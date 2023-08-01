Бункеры времен войны станут музейными экспонатами

Музей Карельского фронта пользуется популярностью среди жителей и гостей Карелии: за прошедший год его посетило свыше 21 тысячи человек, здесь провели несколько сотен экскурсий и других мероприятий. Сейчас музейный комплекс планируется дополнить двумя объектами – бункерами времен Великой Отечественной войны, расположенными рядом со зданием музея.

После реставрации бункеров все желающие смогут увидеть подземные помещения, использовавшиеся во время Великой Отечественной войны для защиты от фашистских авианалетов. Планируется, что внутри бункеров можно будет увидеть командный пункт, а также материалы, связанные с историей беломорского укрепрайона. Об этом рассказал научный сотрудник музея Карельского фронта Евгений Мироничев.

Перспективы включения новых объектов в музейный комплекс оценили Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев совместно с полномочным представителем Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном и Главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Руководитель республики отметил, что расширение музея положительно скажется на развитии его экспозиции, повысит интерес к ней, а также позволит посетителям более подробно познакомиться с историей Беломорска времен Великой Отечественной войны.

Восстановленные бункеры войдут в комплекс музея Карельского фронта и станут достойным дополнением. Аналогов им в России, кроме Мурманской области, нет. Музей наполнится уникальными экспонатами, и новые страницы истории будут раскрыты для жителей и гостей Карелии,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Николай Патрушев поддержал идею реставрации бункеров.

Впечатлен широтой музейной экспозиции, подробно рассказывающей потомкам о бессмертном подвиге защитников нашей Родины. Уверен, музей станет одним из важнейших мест духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодого поколения, а также центром просветительской работы и поисковой деятельности, послужит делу сохранения исторической правды,

- написал Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации в книге почетных посетителей музея.

Музей Карельского фронта в Беломорске открыли в сентябре 2020 года в историческом здании. Именно здесь действовал штаб Карельского фронта. Решение об открытии музея было принято в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия под председательством Николая Патрушева и при поддержке Президента России Владимира Путина.

Перед посещением музея Николай Патрушев вместе с Александром Гуцаном и Артуром Парфенчиковым возложил цветы к памятнику воинам-беломорчанам, отдавшим жизни за защиту Родины.

// фото пресс-служба главы РК