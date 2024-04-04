04 апреля 2024, 10:59
Будем кататься до 9 мая: на трассе Фонтаны укрепляют снежный покров
Лыжная трасса в Петрозаводске готовится продолжить сезон
На лыжной трассе Фонтаны в Петрозаводске сегодня с утра ведутся работы по уплотнению снежного покрова, сообщили в паблике фестиваля "Зимние Фонтаны 2024".
На развилке за вчерашний день выпало более 38 сантиметров снега - такого на Фонтанах не припомнят.
"Подготовили основание снегоходом и ожидаем ратрак с Кургана",
- сообщают организаторы зимнего фестиваля.
"Супер! Будем кататься до 9 мая!",
- пишут радостные лыжники.
В ближайшее время на Фонтанах должна быть почищена дорога и часть парковки. Но пока горожан просят воздержаться от поездки на небольших легковых автомобилях на трассу.
Любителей лыжных прогулок просят набраться терпения. Скоро лыжный сезон продолжится. // Фото: Зиминие фонтаны.