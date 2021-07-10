10 июля 2021, 11:47
БСМП осталась без горячей воды из-за аварии
Ряд домов в центре столицы Карелии сегодня остался без горячей воды
Сегодня утром ряд домов в центре Петрозаводска, в том числе и БСМП остались без горячей воды.
Причина – повреждение на централизованных сетях. Об этом сообщает паблик Единой дежурно-диспетчерской службы. Без воды остались ул. Кирова, 27, 35, 40, 40-а, 42, 44 (больница); ул. Дзержинского, 38; ул. Федосовой, 31, 46, 44; пер. Озерный, 2.
Специалисты устраняют повреждение.