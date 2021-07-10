Мужчина из ревности ударил жительницу Карелии ножом в живот

Медики костомукшской больницы весной сообщили в полицию о пациентке с глубокой колото-резаной раной живота. Стражи порядка заинтересовались инцидентом, случившимся весной.

37-летний сожитель пострадавшей рассказал, что на 40-летнюю женщину напали неизвестные, когда та шла домой. Однако эта версия не подтвердилась. По версии следователей, ранее судимый сожитель сам причинил телесные повреждения подруге во время конфликта. Мужчина сознался и пояснил, что его спровоцировала избранница.

Они вместе выпивали и в какой-то момент женщина заявила, что якобы вскоре собирается посетить знакомого. Испытывая ревность, мужчина схватился за нож и ударил ее в живот. Испугавшись, он стал оказывать медпомощь, но лучше подруге не становилось, и он вызвал скорую помощь.

МВД Карелии возбудило уголовно дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчине предъявлено обвинение. Его дальнейшую судьбу определит суд. (фото nsktv.ru)