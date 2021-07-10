Газовая колонка загорелась в многоквартирном доме на Ключевой

Газовая колонка загорелась в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Сегежская в Петрозаводске. По сообщению корреспондента «Петрозаводск говорит», очаг удалось потушить силами жильцов, обошлось без пожарных.

Неприятный инцидент произошел 9 июля около полуночи. Женщина хлопотала по хозяйству, готовясь к выходным на природе. Внезапно она почувствовала запах горелой пластмассы. Подумав, что причина где-то в подъезде, она пошла искать источник запаха, который становился все более едким. Когда женщина зашла на кухню, то увидела, что горит колонка.

«Огонь разгорался так стремительно, стало очень страшно. Сразу и не сообразить, что делать»,

- вспоминает петрозаводчанка Ольга. Женщина взяла себя в руки, открыла дверь, отправила ребенка на улицу вызывать газовиков, а сама принялась тушить возгорание покрывалом. Возгорание удалось локализовать своими силами. Женщина получила небольшой ожог.

Аварийная газовая служба приехала быстро. Специалисты все проверили и отключили газ. В квартире еще долго было дымно и пахло горелым. (фото «Петрозаводск говорит»)