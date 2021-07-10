Автомобиль «Лада Гранта» снес велосипедиста на Кукковке

Поездка велосипедиста по Комсомольскому проспекту закончилась столкновением с выехавшим на дорогу автомобилем. Авария случилась в минувшую пятницу в 17:25 в районе пересечения проспекта и улицы Ровио в Петрозаводске.

Автомобиль «Лада Гранта» выезжал со второстепенной дороги. 46-летняя женщина-водитель не пропустила имевшего преимущество велосипедиста. Итог – столкновение с 32-летнием наездником, рассказали в Госавтоинспекции Карелии. Велосипедист получил травмы, после оказания медпомощи ему назначили лечение.

Момент столкновения запечатлела городская камера видеонаблюдения компании «Ситилинк». (фото источника)