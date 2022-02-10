Брать воду из родника в Сулажгоре стало опасно
Хотя Сулажгорский родник и привели в порядок с помощью спонсоров, пользоваться им нормально петрозаводчане зимой не могут. Мэр Владимир Любарский рассказал о сообщениях, которые пишут ему горожане.
Напомним, павильон вокруг родника в августе 2021 года реконструировал «Соломенский лесозавод», в ноябре работники МУППЭС поставили освещение внутри и на подходе.
- К сожалению, зимой родник начал обмерзать – у меня в личке появились жалобы на то, что пользоваться им стало неудобно и даже опасно, посетовал Любарский.
Он отметил, что объект не оставили без внимания. городская администрация включила в контракт с Комбинатом благоустройства содержание родника. Подрядчик каждый день скалывает лед, убирает территорию и посыпает ее, чтобы не было слишком скользко.
- Летом подумаем над тем, какие работы провести на объекте, чтобы избежать таких вот ледяных наростов, - пообещал мэр. // Фото: источник