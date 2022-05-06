06 мая 2022, 17:32
Бойца Красной Армии захоронили в Пряжинском районе
Останки летчика предали земле накануне Дня Победы
Торжественное захоронение погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца состоялось 6 мая в Пряжинском районе. Его самолет сбили в июле или августе 1941 года, сообщили в МВД Карелии.
Предположительно бомбардировщик «СБ» базировался в Бесовце. Останки летчика поисковые отряды пытались поднять два года. Имя воина еще не установили.
Бойца отпели в церкви и предали земле. Последние почести ему отдали участники поисковых отрядов, командование авиаполка, сотрудники районной администрации, полиции, местные жители. // Фото: МВД Карелии