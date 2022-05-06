Мусор с контейнерных площадок убирают в Петрозаводске

Территории около контейнерных площадок продолжают расчищать в Петрозаводске. Подрядчик вывезет порядка 200 кубометров мусора, сообщили в мэрии.

Площадки уже расчистили на ул. Калевалы, 11, Волховской ул., 8, пр. Карла Маркса, 20, ул. Свердлова, 23, Бесовецкой ул., 15А, Мурманской ул., 13А и 25А, Боровой ул., 17, Владимирской ул., 17 и 24, Пограничной ул., 8, Лососинском ш., 29, Первомайском пр., 53, б-р Интернационалистов, 9, ул. Калинина, 26 и 44, Пробной ул., 19, ул. Чернышевского, 5 и 21, ул. Лизы Чайкиной, 5, ул. Фридриха Энгельса, 23, Лососинском ш., 21к9, ул. Анохина, 1, ул. Фрунзе, 2 и 14А, Машезерской ул., 31, Октябрьском пр., 2, Сулажгорской ул., 4к4, ул. Антикайнена, 8, ул. Максима Горького, 8, 10 и 20А, Комсомольском пр., 9, Красной ул., 51, Зеленой ул., 1, ул. Грибоедова, 12, ул. Маршала Мерецкова, 6, 8 и 26, Московской ул., 6, Лесном пр., 13 и ул. Фурманова, 50.

Скоро приступят к уборке крупногабаритного мусора. В выходные работы запланированы на улицах Лизы Чайкиной, Хейкконена, Грибоедова, Лесной, Мурманской, Шотмана, Ленинградской, Волховской, Сегежской, Балтийской, Парниковой, Пробной, Мичуринской, на проспекте Александра Невского. // Фото: администрация Петрозаводска