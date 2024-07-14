Борцы за экологию в Петрозаводске провели акцию

Игры из подручных материалов, сладости без сахара, сбор вторсырья и экологичный гардероб — встречу в арт-пространстве «Двор» в Петрозаводске посвятили экомышлению.

Один из мастер-классов провела директор карельского отделения благотворительного фонда «Пища жизни» и посвятила его экологии питания. Участники приготовили конфеты из сухофруктов для пожилых людей, проживающих в доме-интернате.

Важной частью встречи стала лекция по созданию экологичного гардероба. Эксперт Ксения Дианова рассказала о современных тенденциях моды.

Подробности в материале Марины Бедорфас и Евгения Евдокимова. // Видео: телеканал "Ника плюс".