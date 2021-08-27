27 августа 2021, 18:08
Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью
Самолет упал в 95 километрах от Перми, летчики катапультировались и выжили
Самолет Су-24 разбился сегодня в Пермском крае. Бомбардировщщик совершал перелет для планового ремонта. Самолет рухнул в 95 километрах западнее Перми в лесистой местности, боекомплекта на борту не было.
Оба пилота смогли катапультироваться, сообщает РИА Новости. Спасатели нашли летчиков, они живы, их везут в больницу. Телеканал Рен ТВ опубликовал в «Твиттере» первые кадры крушения. (фото ru.wikipedia.org)
В нашем распоряжении появились кадры с места крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае. Воздушное судно рухнуло в лесистой местности, на кадрах видны клубы густого черного дыма над местом ЧП. pic.twitter.com/4HCICgafEj— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 27, 2021