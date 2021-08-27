Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Самолет Су-24 разбился сегодня в Пермском крае. Бомбардировщщик совершал перелет для планового ремонта. Самолет рухнул в 95 километрах западнее Перми в лесистой местности, боекомплекта на борту не было.

Оба пилота смогли катапультироваться, сообщает РИА Новости. Спасатели нашли летчиков, они живы, их везут в больницу. Телеканал Рен ТВ опубликовал в «Твиттере» первые кадры крушения. (фото ru.wikipedia.org)