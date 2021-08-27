Инспекторы ДПС в Медвежьегорске остановили очень пьяного водителя

Инспекторы ДПС в Медвежьегорске выявили водителя, который был довольно сильно пьян. Когда 46-летнего мужчину на Renault освидетельствовали, прибор показал 2.31 мг/л алкоголя, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В отношении водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф и лишение водительских прав. Решение примет суд.

Всего с начала года пьяные водители совершили 43 аварии, в которых погибли три человека и 56 получили травмы.

От управления автотранспортом отстранили более 1580 водителей с признаками опьянения. Из них 151 нарушитель ранее привлекался к административной ответственности за пьяное вождение, поэтому их подвергли уголовному наказанию. // Фото: Госавтоинспекция Карелии