Сожители украли в магазине коньяк и настойку и попали под статью

Мужчина и женщина стащили из магазина в Питкярантском район бутылку коньяка и настойку. В торговой точке ущерб оценили в 585 рублей и обратились в полицию.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговом зале. На кадрах было видно, как мужчина первым берет с витрины спиртное и прячет в рюкзак, после чего аналогичные манипуляции повторяет женщина, рассказали в МВД.

Сотрудники угрозыска установили подозреваемых – 37-летнего местного жителя и его 36-летнюю сожительницу. Оба фигуранта уголовного дела о краже сознались в преступлении. (фото pressa40.ru)