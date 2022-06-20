«Большую выставку задниц» организовали в Финляндии

Финны приняли участие в необычном проекте, который профинансировал Фонд культуры. Почти 120 человек сфотографировались голыми сзади, пишет Yle.

Идею воплотили фотограф Йенни Альбрехт и культуролог Самули Аркко. Проект «Большая выставка задниц» показывает людей обнаженными без фотошопа, то есть такими, какие они есть на самом деле. В дополнение издали книгу «Задница, отражение в зеркале».

Финский фонд культуры выделил на реализацию идеи 22 тысячи евро. Большинство фотографий опубликованы в книге, 20 больших принтов выставили в кафе в Миккели. // Фото: pxhere.com