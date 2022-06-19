Комары в этом сезоне будут досаждать финнам дольше

Этим летом в Финляндии может существенно увеличиться продолжительность активности комаров. Так считает Марко Мутанен из Университета Оулу, передает Yle.

Ученый объяснил, что кровососущие могут досаждать финнам дольше, чем в прошлые годы. Это связано с более холодной погодой.

Пик комариной активности в центральной и южной Финляндии придется на период, начиная с середины июня и до дня летнего солнцестояния. В Финляндии его называют Юханнус, в России – день Ивана Купалы. На севере комары будут активны с Юханнуса и до середины июля. // Фото: pxhere.com