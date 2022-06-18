Финляндия продолжает покупать газ в России

Финляндия не отказалась от закупок газа из России. Но она будет получать его не по трубам, а в сжиженном виде, передает «Коммерсант», ссылаясь на главу правления компании «Новатэк» Леонида Михельсона.

Он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что финны официально подтвердили то, что уже происходит. Сжиженный природный газ (СПГ) производят на предприятии «Криогаз-Высоцк» в Ленобласти.

Ранее Финляндия не стала оплачивать в рублях газ из трубопровода, его перестали поставлять. Завод в порту Высоцк продает все, что производит. Он загружен выше своей проектной мощности. // Фото: pxhere.com