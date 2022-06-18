Финны обвинили российский вертолет в нарушении воздушного пространства

Российский вертолет Mi-17 два раза пересек границу Финляндии. Это случилось еще в мае, передает Yle, ссылаясь на погранохрану страны.

Согласно отчету ведомства, первый инцидент случился в Китее, второй – в Раутъярви. Сначала вертолет залетел на финскую сторону на 700 метров, потом – на 500.

Затем Мi-17 сам вернулся в российское воздушное пространство. Выяснить, почему он нарушил границу, не удалось. Сейчас идет разбирательство дела между погранслужбами России и Финляндии. // Фото: sibkray.ru