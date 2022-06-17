17 июня 2022, 14:25
Из-за дорогого бензина финнам приходится менять планы на лето
Намеченные поездки в Финляндии отменяют из-за роста цен
В июне стоимость литра бензина в Финляндии составляет около 3 евро. Это дорого, поэтому автомобилисты вынуждены отменять поездки и пересматривать летние планы, пишет Iltalehti.
Те, кто зарабатывает немного, вряд ли поедут этим летом отдыхать. Многие предпочтут сэкономить бензин, чтобы ездить по важным делам. Имеются в виду поездки к врачу или за продуктами.
Некоторые сменят обычные автомобили на гибридные, но сразу они не окупятся, лишь через несколько лет. Кроме того, цены на электричество тоже поднимаются.
Эксперты считают, что у финнов может начаться депрессия из-за такого истощения кошельков. // Фото: pxhere.com