Из-за дорогого бензина финнам приходится менять планы на лето

В июне стоимость литра бензина в Финляндии составляет около 3 евро. Это дорого, поэтому автомобилисты вынуждены отменять поездки и пересматривать летние планы, пишет Iltalehti.

Те, кто зарабатывает немного, вряд ли поедут этим летом отдыхать. Многие предпочтут сэкономить бензин, чтобы ездить по важным делам. Имеются в виду поездки к врачу или за продуктами.

Некоторые сменят обычные автомобили на гибридные, но сразу они не окупятся, лишь через несколько лет. Кроме того, цены на электричество тоже поднимаются.

Эксперты считают, что у финнов может начаться депрессия из-за такого истощения кошельков. // Фото: pxhere.com