Больше половины вузов повысили плату за обучение

Цены на обучение в вузах России повысили. Минобрнауки РФ сообщили, что оплату подняли на 4 процента, то есть на величину официальной инфляции.

Цены повысили на текущий год, а также на 2023 и 2024. Но это касается только студентов старших курсов, то есть начиная со второго. Для первокурсников 24 процента вузов сохранили старые цены.

Однако остальные все же увеличили их минимум по одному направлению подготовки.

Согласно закону об образовании цены на платные образовательные услуги не могут быть повышены после заключения договора. Исключением является увеличение стоимости с учетом инфляции. // Фото: pxhere.com